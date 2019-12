Erkenning voor Reynders overstijgt partijen en politiek

In Bilzen daalt de belastingdruk. De onroerende voorheffing stijgt, maar de personenbelasting zakt van 8,1 naar 7,9 procent. En het stadsbestuur verhoogt de tussenkomst in de afvalfactuur van 30 naar 50 euro per gezin. Volgens burgemeester Sauwens kan dat door een sober, maar sociaal beleid te voeren. De stad zal het doen met 20 personeelsleden minder. Het gaat om natuurlijke afvloeiingen. Tegelijk investeert Bilzen meer dan 30 miljoen, onder meer in de kerkhoven, bijkomende industriezone en fietspaden. Ook het geroemde parkeerbeleid in Bilzen houdt stand. Na 2 turbulente verkiezingen en de brand in het asielcentrum mag het stoppen, vindt burgemeester Johan Sauwens.