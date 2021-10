Oudsbergen raadt inwoners aan om contacten te beperken

De gemeente Oudsbergen raadt haar inwoners aan om tien dagen lang hun sociale contacten te beperken, en om binnen of op drukke plaatsen het mondmasker terug te dragen. Het gemeentebestuur neemt deze extra maatregelen nadat in drie dagen tijd al zeker 127 Oudsbergenaren positief testten op het coronavirus. Een groot deel van de besmettingen is mogelijk te herleiden tot Meeuwen kermis.

Sinds zondag werden er al 127 coronabesmettingen vastgesteld in Oudsbergen. De meeste besmettingen situeren zich in deelgemeente Meeuwen. Door verschillende positieve gevallen bij basisschool Klim-Op gaan alle vestigingen deze week in rustpauze, in afwachting van verdere testresultaten. Verschillende verenigingen hebben op eigen initiatief hun activiteiten tijdelijk opgeschort. “De afgelopen dagen stijgt het aantal coronabesmettingen in Oudsbergen razendsnel. In het belang van alle Oudsbergenaren moeten we deze stijging dringend afremmen”, zegt burgemeester Marco Goossens (CD&V).

Het gemeentebestuur verspreidt een reeks maatregelen en aanbevelingen om het virus af te remmen. Zo wordt de inwoners gevraagd om hun sociale contacten tot 29 oktober zo veel mogelijk te beperken. Ook raadt de gemeente aan om binnen en op drukke plaatsen een mondmasker te dragen, ook waar dat niet meer verplicht is. “Als gemeentebestuur annuleren we onze eigen activiteiten tot en met 29 oktober. We vragen bezoekers om opnieuw een mondmasker op te zetten in onze gemeentehuizen. Aan onze medewerkers wordt gevraagd om zoveel mogelijk te telewerken”, zegt burgemeester Goossens.

Later volgt meer in het TVL Nieuws.