Oudsbergen reikt subsidies uit voor bescherming zwaluwnesten

- Het gaat van kwaad naar erger met de economische crisis in Limburg. Sommige mensen hebben geen twee maar drie jobs nodig om de eindjes aan elkaar te knopen. We spreken met een alleenstaande moeder die de jobs aan elkaar moet rijgen.- In Hasselt sluit de veelbekroonde vegan dessertenwinkel Peas plotsklaps de deuren. De uitbaters zijn naar eigen zeggen het slachtoffer van de economische crisis.- Voor de tweede dag op rij worden tientallen vaten met drugsafval gedumpt in Limburg. Dit keer treft een vrachtwagenchauffeur het giftige goedje aan in Leopoldsburg.- In Beringen gaat Tijs Lemmens de strijd om de burgemeesterssjerp aan met Thomas Vints. Lemmens en Vints zitten nu nog samen in een coalitie.- En Hasselaar Luc Daelemans vindt het gat in de markt van de teruglopende printmedia.