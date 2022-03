Oudste Limburgse Irène Giusti overleden

In het woonzorgcentrum Sint-Jan Berchmans in Hamont-Achel is Irène Giusti op 108-jarige leeftijd overleden. Zij was de oudste Limburgse.

Iréne Giusti werd op 10 juli 1913 geboren in Landen en groeide op in Luik. De Franstalige verhuisde voor haar grote liefde naar Limburg. Ze kregen 2 kinderen. Irène verbleef de laatste jaren van haar leven in het woonzorgcentrum waar ze ook wel maman Irène werd genoemd.

De oudste Limburger is nu Jaak Broekx. Jaak is 107 en verblijft in Woonzorggcentrum Gerkenberg in Bree. Hij is tevens de oudste man van het land.