OVERZICHT: Dit heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist

De Nationale Veiligheidsraad is vandaag opnieuw samengekomen om nieuwe maatregelen in de strijd tegen het coronavirus te bespreken. Ondanks de stijgende cijfers werden er geen verstrengingen aangekondigd. Dit heeft de Veiligheidsraad beslist:

Volgens premier Sophie Wilmès (MR) beginnen we aan de fase van het risicobeheer. “Vanaf nu zal er gewerkt worden met een langetermijnvisie, die ervoor moet zorgen dat we niet te vaak en niet te hard moeten ingrijpen”, aldus Wilmès. “Bepaalde regels zullen dus versoepeld worden omdat ze onhoudbaar zijn. Andere zullen behouden blijven omdat het coronavirus nog steeds onder ons is.”

Bubbel van vijf niet meer verplicht

De bubbel van vijf wordt vervangen door een nieuw systeem, waarbij de experten adviseren om per maand met maximaal vijf personen nauw contact te hebben. Nauw contact betekent “fysiek dicht bij iemand zijn die geen huisgenoot is, voor langer dan 15 minuten, zonder veilige afstand van 1,5 meter en zonder mondmasker.” Dat zijn personen die u een knuffel mag geven, met wie u een glas kan drinken of samen kan eten.

Deze nauwe contacten zijn niet verboden, maar beperken we wel best tot maximaal vijf personen die we zelf kiezen. Hoe ongunstiger de epidemiologische situatie wordt, hoe meer we deze contacten ook gaan moeten beperken.

Voor de overige contacten geldt dat u zoveel mensen mag zien als u wilt, op voorwaarde dat u altijd op afstand blijft. En als dat niet mogelijk is, moet u een masker dragen. Wel blijft de regel van kracht dat u niet meer dan tien personen tegelijk op dezelfde plaats mag zien.

Einde van de algemene mondmaskerplicht

De mondmaskerplicht wordt afgevoerd. Vanaf 1 oktober is het enkel nog verplicht een masker te dragen op drukke plaatsen, waar geen veilige afstand bewaard kan worden. Ook op welomschreven overdekte plaatsen zoals het openbaar vervoer, winkels en bioscopen blijft een mondmasker verplicht.

Feestjes en recepties voortaan volgens horecaregels

Op vlak van de evenementen maakt de Veiligheidsraad een onderscheid tussen privé en publiek:

Op een privé- evenement, dat u zelf organiseert, zijn nog steeds maximaal 10 personen (kinderen niet inbegrepen) toegelaten.

Professioneel georganiseerde evenementen, zoals trouwfeesten en recepties, volgen vanaf nu de regels van de horeca. Er is geen limiet voor het aantal gasten, maar er mogen maximaal tien personen aan dezelfde tafel zitten. Dansfeesten zijn wel nog steeds niet toegestaan.

Voor evenementen met publiek blijven dezelfde regels gelden: maximaal 200 personen binnen en 400 personen buiten.

Quarantaine van 7 dagen

Vanaf 1 oktober wordt er gewerkt met een quarantaine van 7 dagen in plaats van 14 dagen.

Concreet: Als u symptomen van COVID-19 heeft, neemt u contact op met de huisarts. Die zal u onmiddellijk 7 dagen in isolatie plaatsen. Als na de coronatest blijkt dat u positief bent, dan blijft u een week in quarantaine. Is de test negatief, dan mag u onmiddellijk uit quarantaine mits uw gezondheid dat toelaat.

Wanneer u geen symptomen heeft, maar wel contact hebt gehad met iemand die positief is: dan moet u onmiddellijk wanneer u hiervan op de hoogte bent 7 dagen in quarantaine gaan. U begint te tellen vanaf het laatste moment dat u samen nauw contact hebt gehad. Daarnaast laat u een test afnemen op de vijfde dag. Als de test positief is, wordt uw quarantaine verlengd met 7 dagen. Bij een negatief resultaat, mag u uit quarantaine komen na de periode van 7 dagen.

Rode en oranje zones

Vanaf vrijdag worden de oranje zones niet meer getest.

Reizigers die terugkeren uit een rode zone, zullen zich onmiddellijk 7 dagen in quarantaine moeten plaatsen. Op dag 5 laten zij zich ook testen. U kan aan deze verplichting ontkomen als u een online zelfbeoordelingsdocument invult dat u - na analyse - daartoe machtigt.

Epidemie-barometer

Celeval, het orgaan dat de overheid adviseert over de coronapandemie, werkt momenteel aan een barometer voor de epidemie. Die zal in ons land geleidelijk worden ingevoerd op nationaal, regionaal en provinciaal niveau. De barometer werkt volgens het principe van fasen: hoe meer de epidemie verslechtert, hoe meer maatregelen er genomen gaan worden.

De barometer zal voornamelijk – maar niet uitsluitend- gebaseerd zijn op het aantal ziekenhuisopnames. Wanneer de barometer wordt ingevoerd, is nog niet duidelijk.