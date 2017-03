Paal verzamelt meer dan 3.000 handtekeningen tegen handelspolitiek van Beringen

Bij de vzw ADO Icarus, een zorgbedrijf dat mindervaliden steunt in het zelfstandig wonen en leven, worden 31,5 voltijdse banen geschrapt. Dat is vandaag aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad in Hasselt. In totaal verliezen 52 mensen hun job. Volgens de socialistische bediendebond BBTK gaat het om het eerste collectief ontslag in de gehandicaptensector. “De onduidelijke en vage manier waarop de persoonsvolgende financiering ingevoerd werd, heeft bij de werknemers uit de sector zijn eerste slachtoffers geëist". De persoonsvolgende financiering (PVF) trad op 1 januari in werking. Het nieuwe systeem schaft rechtstreekse subsidiëring van zorgverstrekkers door de Vlaamse overheid af. In plaats daarvan krijgen zorgbehoevenden zelf een budget in handen waarmee ze naar de zorginstelling van hun keuze kunnen stappen. Het collectief ontslag is volgens BBTK een "zeer pijnlijk en schrijnend gevolg van de hervorming binnen de gehandicaptensector". Foto: ADO Icarus