Pajtim Bajrami van Otoro in Hasselt is hoogste nieuwkomer in Gault&Millau gids

Dana Winner gaf gisterenavond nog eens een concert in haar thuisstad Hasselt en dat was al enkele jaren geleden. In een uitverkocht Cultureel Centrum zong de Hasseltse meer dan 2 uur lang. En bracht ze haar fans in vervoering. De agenda van de Kermtse staat ook verder nog redelijk vol. Zo geeft ze nog groot kerstconcert in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. En daarna trekt ze zelfs naar Zuid-Afrika en Thailand.