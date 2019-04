Parket Limburg start anoniem drugsmeldpunt

Het parket van Limburg zet een anoniem drugsmeldpunt op. Zo kunnen buurtbewoners telefonisch meldingen doorgeven van verdachte signalen in verband met criminele drugsproductie. In Limburg worden vaak drugslabo's ontdekt, en achteraf blijkt vaak dat buurtbewoners wel iets in de gaten hadden. Vanaf nu kunnen ze daar ook anoniem melding van maken.

Het voorbije jaar is het aantal dumpingen van chemisch afval in de provincie sterk gestegen. De productie van vooral synthetische drugs wordt een steeds groter probleem, met als gevolg ernstige risico’s op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu. Enkele jaren geleden liepen enkele spelende kinderen in een bos in Zutendaal ernstige brandwonden op door contact met chemisch afval; meer recent werden er bij dumpingen levensbedreigende stoffen aangetroffen zoals kwik in Lommel en in Hamont-Achel en cyanide in Zonhoven. Bovendien kwamen er nog drie personen te overlijden in een drugslabo in Hechtel-Eksel.

Gevaar voor buurtbewoners

Drugslabo’s zijn het werk van criminele organisaties. De cocktail van chemische producten in de drugslabo’s brengt de veiligheid van de omwonenden in gevaar: explosie en brand zijn evidente risico’s, evenals de verspreiding van giftige dampen. Daarnaast gaat de drugsproductie gepaard met andere vormen van criminaliteit zoals geweld, afpersing en bedreiging, waardoor de veiligheid in de buurt in het gedrang komt.

Giftige stoffen

Drugsproductie genereert chemisch afval. De politie en het parket stellen vast dat criminelen steeds roekelozer te werk gaan bij het dumpen of lozen van het drugsafval. Zo wordt er onder meer rechtstreeks geloosd in de riolering of in natuurgebied, wat de veiligheid en gezondheid van burgers ernstig in gevaar brengt. Het gedumpte chemisch afval sijpelt in de bodem met als gevolg dat de grond moet gesaneerd worden, hetgeen hoge kosten voor de gemeenten teweeg brengt. Indien de dumping niet tijdig wordt ontdekt, kunnen deze giftige stoffen terecht komen in het grondwater.

5 drugslabo's ontdekt in 2019

De cijfers zijn zorgwekkend. In 2018 werden drie drugslabo’s ontdekt, alsook een reeks dumpingen van in totaal 100 ton chemisch afval. De ruimingskosten bedroegen om en bij de 300.000 euro, afgezien van saneringskosten en kosten voor gezondheidszorg. Tijdens de eerste maanden van 2019 werden al vijf drugslabo’ s opgerold en elf dumpingen van chemisch afval opgeruimd, telkens opnieuw met een maatschappelijk kostenplaatje voor ruiming, sanering en gezondheidszorg. Deze cijfers verbleken bij de gigantische winsten die de criminele organisaties maken.

Parket en politie zijn vastberaden om de strijd tegen de criminele drugsproductie op te voeren. Ze willen dergelijke labo’s in een vroeg stadium detecteren, zodat dumpingen kunnen worden voorkomen. De burger kan hierbij helpen door melding te maken van verdachte signalen.

Signalen die o.a wijzen op een dumping:

Vaten, bidons, … op ongebruikelijke plaatsen

Vreemde chemische geur, bruine vloeistof of witte mist

Achtergelaten bestelwagens of aanhangwagens zonder nummerplaten of met buitenlandse nummerplaten

Een door olie veroorzaakte verkleuring op water (beken, kanalen, …)

Bestelwagens, vaak zonder of met buitenlandse nummerplaten, die zich op ongewone uren in bossen of afgelegen gebieden begeven

Plots afgestorven of verkleurde planten





Signalen die wijzen op een drugslabo:

Stankoverlast: een sterke, vreemde chemische geur

Witte mist rondom gebouwen

Dichtgemaakte ramen (rolluiken, MDF,..) of gordijnen die nooit opengaan

Extra ontluchtingspijpen in het dak

Onduidelijk of een pand bewoond wordt

Nachtelijke bedrijvigheid met bestelwagens of gesloten aanhangwagens dicht tegen het gebouw, vaak voorzien van buitenlandse nummerplaten

Plots afgestorven of verkleurde planten





Wie één van deze signalen opmerkt wordt aangeraden om dit onmiddellijk te melden. Als men gebruik maakt van het anoniem drugsmeldpunt wordt het nummer van de melder niet geregistreerd, de melding wordt ingesproken en de anonimiteit wordt gegarandeerd. Alle meldingen zullen worden onderzocht, en alle signalen verdienen een melding. Aangezien het om veiligheid gaat, geldt “beter een melding te veel dan één te weinig”.



Via de site www.anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be kan je de diverse signalen die wijzen op een dumping of een labo herlezen.