Parket Limburg waarschuwt voor oplichting door valse politiemedewerkers

De politie van Beringen/Ham/Tessenderlo heeft twee verdachten opgepakt in Stein in Nederland. De twee mannen sloegen in Beringen op de vlucht tijdens een politiecontrole. Na een heuse achtervolging en een kleine botsing, konden de twee uiteindelijk gevat worden.Naar aanleiding van een melding van verdachte gedragingen op woensdagmorgen (30 oktober) om 04u17 in de Nieuwe Hofstraat te Paal-Beringen, wilde een patrouille van de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo overgaan tot controle van een voertuig Hyundai. Hierop nam de bestuurder van het voertuig de vlucht en werd de achtervolging ingezet. Verdachten reden 190 km/uur tijdens vluchtDe achtervolging verliep van Beringen via Heusden-Zolder, Zonhoven en Genk, waarna via de autosnelweg E314 koers werd gezet richting Nederland. Inmiddels was er versterking van een tweede ploeg van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo en een ploeg van de collega’s van de politiezone Heusden-Zolder. Na het begaan van meerdere zware overtredingen en snelheden van meer dan 190 km/u., kon het voertuig na een lichte aanrijding tot stilstand worden gebracht in Stein (Nederland). De bestuurder en de passagier vluchtten te voet, maar konden nadien beiden overmeesterd worden. Ze werden geboeid en overgedragen aan de inmiddels toegesnelde agenten van Nederland.Verdachten gekend bij politieVan de bestuurder, van Poolse nationaliteit, is geen vaste verblijfplaats gekend. Hij is politioneel gekend en bleek geseind voor ontvluchting van een gevangenisstraf. De vrouwelijke passagier uit Genk werd eveneens gearresteerd. Beiden staan momenteel onder het gezag van de Nederlandse autoriteiten.