Wie heeft Johannes Van Wordragen gewurgd en wie deelde de messteken uit? Op deze vraag moet er een antwoord komen tijdens het moordproces in het Hof van assisen in Tongeren. De 24-jarige Jarrit H. uit Hasselt en de 30-jarige Stefano C. uit Beringen staan er terecht op verdenking van moord op de 56-jarige Johannes Van Wordragen. Op 27 september 2018 werd het slachtoffer dood teruggevonden in een gracht op bedrijventerrein Ekkelgaarden in Hasselt vlakbij zijn woning. Zeven mannen en vijf vrouwen oordelen over het lot van de twee beschuldigden. Het proces start aanstaande maandag en duurt naar verwachting vijf dagen.