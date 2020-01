Paul Marchal deelt kinderfoto’s van vermoorde dochter An

- In Hasselt krijgt een alleenstaande moeder die van kanker herstelt geen tussenkomst voor haar sociale woning omdat ze in een krot woont. Volgens de inspectie Wonen Vlaanderen moet het appartement onbewoonbaar worden verklaard. - Tijd heelt niet alle wonden, zegt de moeder van Shana Appeltans exact tien jaar nadat haar dochter werd vermoord door seriemoordenaar Ronald Janssen. Het verdriet wordt altijd maar erger. De familie vreest de dag dat Janssen vervroegd zou kunnen vrijkomen.- Heusden-Zolder bindt de strijd aan met straatracers. De gemeente gaat voortaan auto's van snelheidsduivels in beslag nemen.- STVV stelt de Sloveen Milos Kostic voor als nieuwe trainer.- En nooit eerder werden in Limburg zoveel drugslaboratoriums ontdekt als vorig jaar. Dat blijkt uit de TVL-eindejaarsreportage over drugsproducenten in onze provincie.