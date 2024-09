Veiligheidsprobleem zet manege Breugelhoeve weer op politieke agenda in Peer

Zaterdag wordt het 20 tot lokaal 25 graden en zijn er zonnige perioden. Op zondag start de astronomische herfst en het weerbeeld past hierbij, want er trekken buien over het land. Met 20 tot 23 is het zondag nog wel relatief warm. Maxima van 16 tot 20 graden zijn eind september gebruikelijk. Na het weekend is het wisselvallig met geleidelijk lagere temperaturen. Op de eerste dag van het weekend is het warm en zonnig nazomerweer. De oostenwind is zwak tot hooguit matig, kracht 1 tot 3, en in de namiddag ontstaan enkele stapelwolken. Tot een bui komt het niet. In de Ardennen wordt het 20 tot 22 graden. In de rest het land wordt het 23 tot 25 graden. Vooral op de Kempen is kans op een zomerse dag met een maximumtemperatuur van 25 graden of meer. Ook in het Maasdal en langs de grens met Frankrijk kan het plaatselijk 25 graden worden. Zaterdagavond komen in Noord-Frankrijk buien voor, maar deze bereiken ons land naar verwachting niet. Wel kan wat bewolking over de zuidelijke regio’s trekken. Rond zonsondergang, circa 19:45 uur, is het nog 19 tot 22 graden. De nacht naar zondag verloopt allesbehalve koud met minima tussen 13 en 17 graden. Zondag regen- en onweersbuien Waarschijnlijk begint de tweede weekenddag nog overal droog, maar vanaf het zuiden stijgt de buienkans. Bij deze buien is ook kans op onweer. Om 14:44 uur start zondagmiddag de astronomische herfst en op veel plaatsen zal het weerbeeld dan bewolkt en nat zijn. Ondanks dat er weinig ruimte voor de zon is, wordt het nog wel zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 20 tot 23 graden. Gemiddeld ligt de middagtemperatuur eind september rond 18 graden. Meer regen op komst In de nieuwe week is dagelijks grote kans op regen. Tussendoor zijn er ook zonnige momenten. Maandag wordt het nog een graad of 19, dinsdag is het met 17 tot 19 graden wat koeler. Woensdag en donderdag liggen de maxima rond 17 graden en is het weerbeeld waarschijnlijk vrij nat. Ook is er kans op flink wat wind.