Pensioenbom ontploft in Maaseik

In Hamont-Achel wordt het een strijd tussen de huidige burgemeester Theo Schuurmans van CD&V en Rik Rijcken van PRO. In de huidige coalitie heeft Schuurmans Balans mee aan boord genomen en dat loopt goed. Maar PRO is met 9 zetels in de gemeenteraad nu al de op één na grootste partij in Hamont-Achel. Tussen Rijcken en Schuurmans is het water diep. Maar een samenwerking tussen CD&V en PRO is daarom niet uitgesloten.