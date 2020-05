Perenaar gebruikt Covid-vignet om drugs te halen in Nederland

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft afgelopen nacht een 26-jarige man uit Peer tegengehouden op de Taunusweg in Bilzen. De Perenaar had meer dan 75 gram cannabis op zak en verklaarde zijn Covid-vignet te hebben gebruikt om drugs te halen in Nederland.

Een patrouille van de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst merkte afgelopen nacht een bestelwagen op die aan hoge snelheid over de Taunusweg in Bilzen reed. Het voertuig vertoonde ook meerdere zichtbare defecten. Toen de agenten het voertuig controleerden, merkten ze onmiddellijk een doordringende cannabisgeur op.

Bij het doorzoeken van de bestelwagen werd meer dan 75 gram cannabis aangetroffen. De 26-jarige bestuurder uit Peer verklaarde dat hij werkzaam was in Nederland. Hij gaf toe zijn Covid-vignet te hebben gebruikt om makkelijker drugs over de grens te kunnen brengen. De drugs werden in beslag genomen en de jongeman uit Peer werd meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.