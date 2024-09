Persoon in kanaal gevallen bij Kempische Brug in Hasselt: Politie en parket zoeken getuigen

Gisterenmiddag rond 14.00 uur is een persoon in het kanaal terechtgekomen ter hoogte van de Kempische Brug in Hasselt. De politie Limburg Regio Hoofdstad en het Parket Limburg hebben onmiddellijk zoekacties opgestart, maar zowel de omstandigheden van het incident als de identiteit van de persoon blijven vooralsnog onduidelijk.



Verschillende Hasselaren hebben op vrijdag een helicopter zien rondvliegen rond het Albertkanaal. Het gaat om een zoekactie naar een vermiste persoon die in het kanaal is terechtgekomen. De politie roept getuigen op om zich zo snel mogelijk te melden. Personen die meer informatie hebben over het voorval of de omstandigheden, kunnen contact opnemen via het telefoonnummer 011 938 938 of een e-mail sturen naar pz.lrh.meldkamer@police.belgium.eu.

Meer updates volgen zodra er nieuwe informatie beschikbaar is.

Themabeeld: Belga