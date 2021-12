Peter Croonen neemt ontslag als voorzitter Pro League

Peter Croonen heeft vandaag bekendgemaakt dat hij zijn ontslag aanbiedt als voorzitter van de Pro League.

Croonen stond twee en een half jaar aan het roer van de Pro League. Hij volgde in mei 2019 Marc Coucke op als voorzitter. De aanleiding voor zijn vertrek is het dispuut rond het uitstel van competitieduels in januari, waarbij Genk door een interlandperiode voor Aziatische, Noord- en Zuid-Amerikaanse teams mogelijk 9 titularissen zou missen. Zelf spreekt Croonen van de ‘spreidstand te veel’ tussen zijn functie als voorzitter van Genk en die van de Pro League. De Genkenaar pleit in zijn ontslagbrief voor een onafhankelijke voorzitter.

Lees hier de volledige verklaring van Peter Croonen:

“Het BAS heeft KRC Genk in het gelijk gesteld in haar dispuut met de Pro League betreffende de wedstrijdkalender in de periode 24/01/2022 - 02/02/2022. KRC Genk mist mogelijk tot 9 titularissen die aantreden in deze exceptionele (omwille van COVID verplaatste) interland week voor Aziatische, Noord- en Zuid Amerikaanse teams.

KRC Genk heeft een concreet voorstel van oplossing voorgelegd aan de kalendermanager en aan de Raad van Bestuur van de Pro League. Dit werd geweigerd. Het BAS is van oordeel dat deze weigering niet proportioneel is met de mededingingsrechtelijke zorgvuldigheidsplicht en heeft de Pro League verplicht een nieuwe evenwichtige kalenderbeslissing te treffen uiterlijk tegen 31 december 2021. De kalendermanager zal zijn nieuwe voorstel aan de Algemene Vergadering van de Pro League voorleggen.

Dit is voor mij als voorzitter KRC Genk én de Pro League de spreidstand te veel. Dergelijke verplichte combinatie is statutair ingebed voor alle bestuurders en dus systemisch binnen de Pro League. De strategische hervorming in 2022 moet dit oplossen. Ik pleit voor een onafhankelijk voorzitter, naast onafhankelijke bestuurders. En daar stopt de nood aan verandering niet.

Het waren turbulente jaren: Propere Handen, covid, mediarechten, fiscaal-sociale hervormingen... Onze Europese coëfficiënt is omlaag getuimeld en de jaarrekeningen zien bloedrood. Ja, er zijn in die periode concrete en belangrijke wijzigingen doorgevoerd: creatie van het reglement van tussenpersonen, start van het clearing departement, inschrijving in de antiwitwaswetgeving, creatie van het auditoraat-generaal van Licenties en hervorming van de licentieprocedure, hervorming van de arbitrage, introductie van de VAR, invoering van een barragist tussen 1A en 1B, integratie van de U23 in 1B en de nationale amateurreeksen

Nee, de storm is niet over. De coronacrisis, Propere Handen, onze tanende internationale concurrentiepositie … : het werk is niet af, zoals gisteren pijnlijk geïllustreerd werd op vlak van de strijd tegen racisme. Ik ben er echt van overtuigd dat het Belgisch profvoetbal bereid is ‘to bite the bullet’ van noodzakelijke strategische hervormingen in de komende maanden. Ik wens ons allen, clubleiders, de moed en de visie om in 2022 het jaar van de ommekeer te realiseren. Ik zet een stap opzij, zodat ik mijn hart helemaal kan volgen. Dank aan allen waarmee ik de afgelopen jaren heb mogen samenwerken.”