Veel volk op open training Racing Genk, supporters geloven nog volop in titel

door Luc Moons

Als Genk zondag kampioen wordt, zal er geen grote viering zijn op het Stadsplein in het centrum van Genk. Uit veiligheidsoverwegingen wordt daar van af gezien. Genk heeft wel een plan-B achter de hand om de titel te vieren in en om het stadion. Maar zover is het nog niet. "We willen vanaf vrijdag zoveel mogelijk blauw in het straatbeeld, en dat in heel Limburg". Dat zegt voorzitter Peter Croonen, die een warme oproep doet om in heel de provincie Genk te steunen en zo het verschil te maken in de laatste horde naar de titel.





Zo'n 500 Genk-supporters hebben de open training van hun team vanmiddag gevolgd. Ze kwamen de spelers aanmoedigen met het oog op de beslissende match van zondag tegen Antwerp. Genk heeft een zege nodig en is kampioen áls Union niet wint tegen Club Brugge. Het geloof in de vijfde titel is groot. Niet alleen bij de supporters, maar ook bij voorzitter Peter Croonen. "De titel geeft de club opnieuw een boost", aldus Croonen in een gesprek met onze redactie.