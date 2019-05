Peter Croonen verkozen tot nieuwe voorzitter van de Pro League

"Ik zou graag hebben dat we voor het einde van de week duidelijkheid hebben over de keuze van Clement." Dat zei voorzitter Peter Croonen gisteren in TVL Sportcafé. Racing Genk zit vandaag rond de tafel met de coach, morgen praat Clement met Club Brugge. Ook technisch directeur Dimitri de Condé hoopt op een snelle beslissing. Want zolang er geen duidelijkheid is over de trainer is het moeilijk om bepaalde transfers af te ronden.