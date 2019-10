Peter Maes wordt nieuwe trainer Lommel SK

"Ik ben bijzonder dankbaar dat ik van Lommel SK de kans krijg om me te bewijzen na een moeilijke periode in mijn carrière." Dat zegt Peter Maes in zijn eerste interview na zijn aanstelling als trainer van Lommel SK. De Lommelaar is in verdenking gesteld in de zaak 'Propere Handen', maar wil zich nu graag terug concentreren op het trainerschap. "Ik wil bewijzen dat Peter Maes niet dood is", zei hij in een interview met onze sportredactie.