Peter Vanvelthoven neemt ontslag als voorzitter van sp.a Limburg

Peter Vanvelthoven stapt op als voorzitter van sp.a Limburg. Dat heeft de afscheidnemende burgemeester vanavond bekendgemaakt met een persbericht.

Peter Vanvelthoven: “Tijdens de vergadering van het uitvoerend bestuur van maandagavond heb ik aangevoeld dat het vertrouwen in mij als voorzitter van sp.a Limburg niet meer in voldoende mate aanwezig is. Het lijkt me daarom beter om een stap opzij te zetten om zo te vermijden dat mijn voorzitterschap een punt van discussie zou worden in de aanloop naar de belangrijke verkiezingen van mei 2019. Ik wens de partij alle succes toe in haar zoektocht naar een fulltime voorzitter en blijf vanzelfsprekend ter beschikking van de partij.”

Ondervoorzitter Els Robeyns zal voorlopig het voorzitterschap waarnemen.