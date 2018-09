Peter Vanvelthoven wijst Theo Francken terecht in een reactie op het racisme van Schild & Vrienden

"Waarom zijn de leden van Schild & Vrienden vooral actief bij N-VA?" Dat is de vraag die Peter Vanvelthoven (sp.a) zich stelt. Het socialistisch kopstuk ziet een link met de uitlatingen op twitter van staatssecretaris Theo Francken. "Men moet nu niet uit de lucht komen vallen dat dit het resultaat is." Wat betreft de verkiezingen op 14 oktober heeft Vanvelthoven er alle vertrouwen in. "In de peilingen doet sp.a het niet te best, maar de 7 socialistische burgemeesters in Limburg besturen goed, dus ik heb er vertrouwen in."