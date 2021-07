Peuter van 1,5 jaar oud overleden na ongeval aan speeltuin in Pelt

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst betrapte drie bestuurders op het rijden onder invloed van drugs. Een 36-jarige fietser was onder invloed van heroïne, een 20-jarige Truienaar reed onder invloed van marihuana. Een 53-jarige bestuurder testte zelfs positief op drie verschillende soorten drugs. Alle drie de bestuurders zullen zich moeten verantwoorden bij de politierechter. De eerste bestuurder had met het gebruik van de gsm achter het stuur om 22u00 de aandacht getrokken van de interventieploeg die patrouille reed. Hij werd aan de kant gehaald op de Maastrichtersteenweg te Riemst, ter hoogte van de Burgemeester Marresbaan. De 53-jarige bestuurder en diens vriendin waren onderweg naar Vroenhoven. Hij had niets gedronken en ook de boorddocumenten bleken in orde te zijn. Drie soorten drugsEen opgelegde speekseltest tekende positief voor maar liefst drie verschillende soorten drugs. Een proces-verbaal werd opgesteld. De bestuurder uit Tongeren had ook zijn rijbewijs niet op zak en dus werd zijn voertuig getakeld. Deze krijgt hij terug na het voorleggen van een geldig rijbewijs. Voor het gebruik van de gsm krijgt de bestuurder een tweede proces-verbaal. HeroïneEven later negeerde een fietser het rode verkeerslicht op de Tongersesteenweg in Hoeselt. De 36-jarige fietser uit Bilzen had geen alcohol gedronken maar gaf wel toe dagelijks heroïne te gebruiken. De afgenomen speekseltest tekende positief voor heroïne en marihuana. Een proces-verbaal werd opgesteld. Voor het negeren van het rode verkeerslicht krijgt de fietser een tweede proces-verbaal. Marihuana en lachgasOmstreeks 02u00 trok een voertuig met drie jongeren de aandacht op de Tongersestraat in Bilzen. Het voertuig werd onderschept ter hoogte van de Lidl in Bilzen. De 20-jarige bestuurder uit St.-Truiden had geen alcohol gedronken. De papieren van de wagen bleken ook in orde. In de koffer van het voertuig trof de politie twee middelgrote flessen lachgas aan. De flessen werden bestuurlijk in beslag genomen en een GAS-pv werd opgesteld. De 20-jarige bestuurder werd een speekseltest opgelegd. Deze tekende positief voor het gebruik van marihuana. Het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken.