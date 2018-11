Phil Kevin viert comeback met 'Helemaal Terug'

Nooit eerder gezien in België: momenteel staan twee films van dezelfde regisseur bovenaan de box-office. De Peltse Stijn Coninx is verantwoordelijk voor nummer 1 en 2 in de top 30 van de bioscoopbezoekers in Vlaanderen, namelijk ‘Niet Schieten’ en ‘Sinterklaas en de Wakkere Nachten’. Het publiek koos tijdens de afgelopen herfstvakantie massaal voor films van eigen bodem. Zo heeft ‘Niet Schieten’ inmiddels de kaap van de 200.000 bezoekers gehaald, goed voor een Platina Filmprijs (de Gouden, Platina en Diamanten Award voor respectievelijk 100.000, 200.000 en 400.000 bezoekers werd voor Vlaamse filmproducties in het leven geroepen door de vzw Les Films du Bord de Mer (Filmfestival Oostende) met de steun van het VAF/Filmfonds). Deze werd overhandigd aan hoofdacteur Jan Decleir die gestalte geeft aan de grootvader van David Van de Steen, overlever van de laatste aanslag op het warenhuis Delhaize in Aalst op 9 november 1985. Ook ‘Sinterklaas en de Wakkere Nachten’ blijkt een schot in de roos te zijn en kan terugblikken op een bijzonder geslaagde herfstvakantie: na amper anderhalve week in programmatie, kozen inmiddels 75.000 bezoekers voor de avonturen van de enige echte Sinterklaas. ‘Sinterklaas en de Wakkere Nachten’ (productie Sylvester) werd geregisseerd door Stijn Coninx naar een scenario van Hugo Matthysen, ‘Niet Schieten’ (productie Eyeworks Film & TV Drama) werd eveneens geregisseerd door Stijn Coninx naar een scenario van hemzelf en Rik D’hiet gebaseerd op het boek van David Van de Steen en Annemie Bulté. Beide films kwamen tot stand met de steun van o.m. het VAF/Filmfonds en Screen Flanders en worden in de bioscopen verdeeld door Kinepolis Film Distribution (KFD).