Morgen vindt in stadion De Veen in Heusden-Zolder de Nacht van de Atletiek plaats. De Nacht is al aan zijn veertigste editie toe. Wat in 1979 ooit begon op een piste in Hechtel-Eksel groeide uit tot de op-één-na-grootste-atletiekmeeting van het land. De Belgische toppers zakken met plezier af naar Heusden en dat al vier decennia lang. En dat zal ook morgen niet anders zijn.