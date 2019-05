Plofkraak op Argentakantoor in Gruitrode

Politie CARMA heeft dinsdagavond 14 mei maar liefst 1.500 cannabisplanten ontdekt tijdens huizoekingen in de Pastorijstraat in het Breese Tongerlo. Een Nederlands gezin van drie is aangehouden. Dinsdagavond rond 18u voerde de politie een eerste huiszoeking uit in een woning in de Pastorijstraat. Hier werd een grote plantage ontdekt van 1.230 jonge plantjes verspreid over vier kweekvelden. Een Nederlands koppel werd ter plaatse gearresteerd. Vervolgens werd ook de woning van de zoon aan de overkant van de straat doorzocht. Daar stootten de speurders op een plantage met zo’n 330 stuks. De zoon van het Nederlands koppel was op het moment van de huiszoeking niet thuis. Derde verdachte Dinsdagnacht kwam de zoon van het Nederlands koppel zich spontaan aanbieden bij de politie in Bree. Ook hij werd gearresteerd. Het gezin is woensdagnamiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en die besloot hen alle drie aan te houden. De installaties zijn woensdag ontmanteld en vernietigd door de Civiele Bescherming.