In de Zandstraat in Maasmechelen werd deze ochtend het levenloze lichaam van een vrouw aangetroffen. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat het 61-jarige slachtoffer met geweld om het leven werd gebracht. Parket en politie zijn ter plaatse. De vrouw was gescheiden en zou nog maar pas met pensioen zijn. De nieuwe vriend van het slachtoffer was in de buurt en werd meegenomen door de politie. Een deel van de Zandstraat is door de politie afgesloten. Het gerechtelijk labo is ter plaatse voor een sporenonderzoek. Meer informatie is er op dit moment nog niet. Later volgt meer in het TVL Nieuws.