Politie arresteert 3 verdachten van vechtpartij in Peer

In Wijchmaal bij Peer is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een vechtpartij op straat. Een ruzie tussen vier mannen in de Achtzalighedenstraat draaide uit op een vechtpartij. Het slachtoffer kreeg rake klappen en viel neer. Buurtbewoners werden opgeschrikt door het kabaal buiten op straat. Politie Kempenland snelde ter plaatse en kon de drie verdachten in de boeien slaan. Het slachtoffer werd door de hulpdiensten in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.