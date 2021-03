Politie arresteert Bilzenaar na aantreffen cannabisplantage

Bij een controle op de Pleinstraat in Houthalen-Helchteren is dinsdagavond een 58-jarige man uit Houthalen-Helchteren gearresteerd. Tijdens de controle werden in de koffer van zijn auto 250.000 XTC-pillen aangetroffen. De man werd voor verhoor overgebracht naar het commissariaat in Genk. De drugs, de auto en een gsm zijn in beslag genomen. In het kader van dit dossier werd dinsdagavond in samenwerking met POSA in de Bremstraat een huiszoeking uitgevoerd in de woning van de verdachte. Hier werden geen bezwarende materialen aangetroffen. De vijftiger werd donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en deze besloot om de man aan te houden. In het navolgend onderzoek werd woensdag nog een 46-jarige man gearresteerd in zijn woning op de Grote Baan in Houthalen-Helchteren. Na verhoor mocht de man beschikken.