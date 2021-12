Twee Bilzenaren in de cel nadat ze rookwaren uit bestelwagen stelen

De politie Limburg Regio hoofdstad heeft twee mannen uit Bilzen gearresteerd die een grote hoeveelheid rookwaren hadden gestolen. De verdachten werden door de onderzoeksrechter in Tongeren aangehouden.

De feiten vonden afgelopen vrijdag rond 11 uur plaats. Een leverancier van rookwaren had zijn bestelwagen geparkeerd in de Bampslaan in Hasselt. De twee verdachten sloegen een autoruit in en roofden het voertuig leeg.

Onderzoek van de politie leidde al snel naar twee verdachten. Bij een huiszoeking in de woning van de verdachten in Bilzen werd een groot deel van de buit gevonden. De rookwaren werden terug aan het slachtoffer overhandigd. De twee verdachten, een 37-jarige en 45-jarige man, werden intussen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren. Deze besliste om ze allebei aan te houden.