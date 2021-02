Politie arresteert twee mazoutdieven in Houthalen-Helchteren

In totaal zijn er vorige week vijf tieners gearresteerd voor het aanzetten tot rellen in Genk. Politie CARMA arresteerde vrijdag en zaterdag nog drie minderjarige jongeren uit Genk en As omdat ze via sociale media opriepen tot gewelddadig protest. Donderdag werden ook al twee tieners uit As ingerekend voor soortgelijke feiten. De aangekondigde onrust in Genk-centrum bleef zaterdag uit. Wel werden twee personen bestuurlijke gearresteerd in het stadscentrum. Vorige week werd via sociale media opgeroepen om zaterdag in Genk te betogen tegen de coronamaatregelen, naar het voorbeeld van protestacties in Nederland. In de oproepen was ook sprake van het doelbewust beschadigen van winkels en van openbare gebouwen. Na verder onderzoek kon de politie op vrijdag en zaterdag een 16-jarige uit As en een 15-jarige uit Genk arresteren. Beide tieners werden zaterdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Zaterdagnamiddag volgde ook nog de arrestatie van een 16-jarige uit Genk. Hij verscheen zondagnamiddag bij de jeugdrechter. Donderdag werden er ook al twee tieners van 14 en 15 jaar uit As gearresteerd. De oudste mocht na verhoor beschikken en de jongste verscheen voor de jeugdrechter. Harde kern KRC Genk Het parket Limburg en de politie namen de oproepen tot geweld zeer ernstig en verleenden prioriteit aan het identificeren van de oproerkraaiers. Ook waren zij dit weekend voorbereid op eventuele onrust. Er werden onder meer drones ingezet om de aanwezigheden in het stadscentrum te monitoren. Er was ook ondersteuning van de federale politie voorzien om bijstand te verlenen indien nodig. Zaterdagavond rond 19 uur verzamelden in Genk ook een 80-tal harde kernsupporters van KRC Genk. De groep maakte een wandeling door het stadscentrum en werd kort opgevolgd door de politie. Er vonden geen incidenten plaats. Buiten de supportersgroep waren er 's avonds weinig andere aanwezigen in het stadscentrum. Twee bestuurlijke arrestaties De onrust en aangekondigde rellen bleven zaterdag uit. ‘s Avonds werden in het stadscentrum wel twee personen bestuurlijk gearresteerd. Een 42-jarige Genkenaar werd aangehouden wegens openbare dronkenschap, en een 17-jarige uit Genk werd bestuurlijk gearresteerd voor het verstoren van de openbare orde.