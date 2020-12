Politie arresteert twee vrouwen voor inbraken in Limburg, Vlaams-Brabant en Luik

Twee jonge vrouwen verblijven sinds vrijdag in de gevangenis van Lantin op verdenking van inbraken in Limburg, Vlaams-Brabant en Luik. De politie kon het tweetal inrekenen, nadat ze betrapt werden tijdens een inbraak in Bilzen.

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst kreeg afgelopen donderdag rond het middaguur een melding binnen van een inbraak in Bilzen. Een man op leeftijd merkte bij thuiskomst dat er in zijn huis aan de oude Tramweg was ingebroken. De bewoner zag nog net een wagen haastig vertrekken voor zijn woning. Het signalement van het voertuig, een auto van het type Smart, werd onmiddellijk met de omliggende politiezones gedeeld. Een ploeg van de politiezone CARMA wist de auto even later in Zutendaal te onderscheppen.

In het voertuig trof de politie twee vrouwen aan, alsook de buit van meerdere inbraken. Zowel de bestuurster als haar passagier werden gearresteerd en overgebracht naar het commissariaat in Bilzen. De wagen van de verdachten was niet gekeurd, niet verzekerd, en de bestuurster beschikte niet over een rijbewijs.

Volgens de politie zijn er zijn heel wat aanwijzingen dat beide verdachten deel uitmaken van een criminele organisatie, die verantwoordelijk is voor meerdere inbraken in Limburg, Vlaams-Brabant en Luik. Vrijdag werden de twee jonge vrouwen voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besloot de verdachten aan te houden. Ze werden overgebracht naar de gevangenis in Lantin.