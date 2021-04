Politie arresteert verdachte van drie inbraken in Tongeren

De lokale politie Tongeren/Herstappe heeft afgelopen zaterdag een man uit Verviers gearresteerd, die ervan verdacht wordt drie inbraken te hebben gepleegd in Tongeren.

De man uit Verviers stond geseind voor een inbraak op 25 maart in een dierenartsenpraktijk aan de Luikersteenweg in Tongeren. Zaterdag werd hij tijdens een controle in Voeren gevat. De verdachte werd voor verhoor overgebracht naar het politiecommissariaat in Tongeren. De man uit Verviers komt ook in aanmerking voor twee pogingen tot inbraak in dezelfde periode: in een tankstation en een bloemenzaak aan de Maastrichtersteenweg in Tongeren.

Na verhoor werd de man voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. Het onderzoek wordt voortgezet door de lokale recherche van Tongeren.

Inbraak in tegelhandel

Vorige week werden ook drie jonge mannen in Charleroi gearresteerd voor feiten in de regio Tongeren. Zij worden ervan verdacht op 2 maart een inbraak te hebben gepleegd bij een tegelhandel aan de Luikersteenweg in Tongeren. Daar werd toen de kluis gestolen. Even voordien hadden de mannen ook al geprobeerd om in te breken in een woning in Bolder bij Riemst. Daar werden de inbrekers betrapt door de bewoner, waarna ze de vlucht namen.

De drie mannen werden na hun arrestatie voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren en aangehouden. Het onderzoek loopt verder.