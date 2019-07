Politie beboet 33 wildzwemmers aan de duikplas in Zutendaal

De Lanakenaar die vorig jaar zijn baby van twee maanden oud doodschudde, moet zes jaar achter de tralies. De man zit sinds de feiten in juli vorig jaar in voorhechtenis. De Tongerse rechter legt zes jaar op aan de 39-jarige Dennis uit Lanaken nadat hij zijn zoontje van amper zeven weken oud vorige jaar door elkaar schudde waardoor het jongetje stierf. Ook wel het zogenaamde Shaken Baby Syndroom genoemd. De man probeerde tevergeefs uit te leggen wat er gebeurd was. Het koppel zou in financiële moeilijkheden verkeren sinds de komst van de kinderen. Dat legde, volgens de dertiger, in combinatie met het onophoudelijke gehuil van het kindje veel druk op het jonge gezin. De man moet de moeder van het overleden jongetje ook een schadevergoeding van 15.000 euro.