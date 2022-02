Politie Beringen-Ham-Tessenderlo waarschuwt voor inbrakenplaag in bestelwagens

Politie Beringen-Ham-Tessenderlo waarschuwt voor een inbrakenplaag in bestelwagens. Sinds 1 januari is er al 8 keer ingebroken in bestelwagens in de politiezone. De dieven gaan 's nachts te werk, en gaan telkens aan de haal met elektrisch gereedschap uit de voertuigen. "Beveilig geparkeerde bestelwagens extra 's nachts. En laat zeker geen waardevol gereedschap achter in het voertuig," laat de politie weten in een persbericht.



Het aantal inbraken in bestelwagens neemt toe. Binnen de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo werden er dit jaar reeds 8 feiten vastgesteld waarbij dieven (elektrisch) gereedschap buit maakten. De dieven gaan vooral ’s nachts aan het werk wanneer de bestelwagens geparkeerd staan op een parking, voor het huis en ook op de oprit. De achter- of zijdeuren worden geforceerd. Het valt ook op dat de getroffen bestelwagens allemaal een duidelijke firmavermelding op hun voertuig hebben. Voor deze inbrekers was het dus zeker duidelijk dat er nuttig gereedschap in de bestelauto aanwezig was.

De diensten van de lokale recherche zijn een onderzoek opgestart. "Ondertussen adviseren wij om geparkeerde bestelwagens vooral ’s nachts extra te beveiligen en om zeker geen waardevol gereedschap in de bestelauto achter te laten," aldus de politie in een persbericht.