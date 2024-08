Politie betrapt 171 festivalgangers op drugs: "24.000 euro aan minnelijke schikkingen uitgeschreven"

Politie CARMA onderzoekt een geval van exhibitionisme tijdens de speelpleinwerking aan het Piehpelplein in Genk. Monitoren belden de politie vrijdag 9 augustus na verontrustende verhalen van de kinderen. Politie CARMA is het onderzoek meteen gestart en neemt de feiten zeer ernstig. Momenteel voert de recherche verder onderzoek in nauw overleg met het parket. Bovendien verhoogt de politie het toezicht op de plaats waar de feiten zich hebben afgespeeld. Ook de gemeenschapswachten van stad Genk zullen hiervoor extra ingeschakeld worden. Indien ouders of andere betrokkenen vragen of info hebben, kunnen zij terecht op het nummer 089 39 14 10 of pz.carma.recherche.personen@police.belgium.eu