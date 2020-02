Politie betrapt 39-jarige bestuurster met vloeibare drugs en marihuana

Politie Bilzen - Hoeselt - Riemst betrapt 39-jarige bestuurster met rijden onder invloed van THC en amfetamines. In de wagen vonden de agenten nog vloeibare drugs en marihuana. De vrouw en haar partner werden gearresteerd.

Twee interventieploegen van de lokale politie Bilzen – Hoeselt – Riemst controleerden afgelopen nacht een voertuig uit Hoeselt op de Bilzersteenweg. De bestuurster uit Hoeselt bleek na speekseltest positief voor het gebruik van THC en amfetamines. Het rijbewijs van de 39-jarige bestuurster werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De vrouw bleek eveneens 5 gram marihuana op zak te hebben. Tijdens het doorzoeken van het voertuig, werd 250 ml vloeibare drugs (GHB) aangetroffen. Zowel haar 50-jarige partner, die als passagier in het voertuig zat, als de bestuurster zelf werden gearresteerd en overgebracht naar het commissariaat van Bilzen.

In opdracht van het Parket Limburg werd vervolgens een huiszoeking uitgevoerd in de woning van de verdachten. Tijdens de huiszoeking werd nog 43 gram speed aangetroffen in de diepvriezer. Ook werden drugsattributen aangetroffen waaronder kleine aluminium kokertjes met gebruikshoeveelheden speed. Het koppel mocht na verhoor beschikken met de mededeling dat zij zullen uitgenodigd worden door een justitie-assistent teneinde hun drugsverslaving verder te laten behandelen.