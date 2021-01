Politie Bilzen betrapt 37-jarige bestuurster op rijden onder invloed van drugs

Bij de avondklokrellen in Stein, in Nederlands-Limburg, zijn jongeren uit Maasmechelen opgepakt. Dat bevestigt de Nederlandse politie aan TV Limburg. Om hoeveel jongeren uit Maasmechelen het gaat, is nog niet duidelijk, maar ze zijn niet ouder dan 22 jaar. De identificatie is nog volop aan de gang. Uit berichten op sociale media blijkt ook dat er massaal werd opgeroepen om vanuit onze provincie mee te komen keetschoppen over de grens. In totaal pakte de politie 14 jongeren op in Stein, waaronder ook twee minderjarigen.