Politie Bilzen betrapt gedrogeerde fietser, huiszoeking levert grote hoeveelheden drugs op

De politiezone Voeren investeert in een moderne audiovisuele verhoorruimte, uitgerust met hoogwaardig technisch materiaal. “Dankzij deze aankoop zijn we een volwaardige partner in het TAM-netwerk en verhogen we de verhoorcapaciteit voor de lokale recherche”, zegt waarnemend korpschef Alain Stas. De videoverhoorruimte werd aangekocht bij StudioTech: het bedrijf dat ook instaat voor de VAR-voorzieningen in het voetbal. Het verhoorlokaal en de regieruimte zijn uitgerust met microfoons, camera’s en opnameapparatuur van de nieuwste generatie. Nieuw, in vergelijking met de audiovisuele verhoorlokalen van andere Limburgse zones, is de automatische focusfunctie en het feit dat de beelden worden opgenomen in HD. De technische snufjes in beide ruimtes zijn bovendien zeer gebruiksvriendelijk, waardoor de verhoorders zich uitsluitend kunnen concentreren op het verhoor zelf. “Het gebruik van de verhoorstudio zal drieledig zijn”, zegt waarnemend korpschef Alain Stas. “In eerste instantie zal het verhoorlokaal gebruikt worden tijdens TAM-verhoren. De afkorting TAM staat voor Technisch Audiovisueel verhoor van Minderjarigen. Daarnaast zal de ruimte ook gebruikt worden voor het videoverhoor van volwassenen, of in combinatie met een klassiek verhoor waarbij er wel nog getypt wordt.” Meer efficiëntie “Deze aankoop betekent niet enkel een modernisering van de werking van de PZ Voeren, maar zorgt er ook voor dat verschillende processen efficiënter verlopen”, vertelt waarnemend korpschef Stas. “We hoeven geen verplaatsingen meer te maken om audiovisuele verhoren uit te voeren, daarnaast bespaart deze investering ons enorm veel typewerk. Het spreekt voor zich dat dit een enorme tijdswinst zal opleveren in dossiers van de lokale recherche en de jeugd en sociale politiedienst. Een ander voordeel is dat discussies tot een minimum beperkt worden omdat alles opgenomen wordt. ” Mimiek en emotie Het verhoorlokaal is uitgerust met drie camera’s: een controlecamera waarop de hele ruimte zichtbaar is, een camera waarop de verhoorder en de persoon die verhoord wordt zijn afgebeeld en een camera waarmee ingezoomd kan worden op de persoon die verhoord wordt. “Vooral die laatste camera kan een meerwaarde betekenen”, zegt diensthoofd jeugd en sociale politiedienst Luc Ruysschaert. “Het vastleggen van de mimiek en emoties is cruciaal, zeker bij het verhoren van minderjarigen. Maar ook de inwoners van Voeren zijn gebaat bij deze aankoop. Slachtoffers uit Voeren van bijvoorbeeld zedenfeiten dienen nu geen lange verplaatsing meer te maken alvorens ze hun getuigenis willen afleggen”, aldus Ruysschaert. Waarnemend korpschef Alain Stas beaamt: “Deze investering is een opwaardering van de dienstverlening aan de bevolking van Voeren.”