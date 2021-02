Politie Bilzen trekt twee rijbewijzen in van bumperklevende chauffeurs

De twee graffitispuiters die eind juni verschillende gevels en ramen in Bilzen, Lanaken en Tongeren bekladden met racistische slogans, zijn vandaag voor de rechtbank in Tongeren moeten verschijnen. De man en vrouw uit Lanaken riskeren een celstraf van tien maanden en geldboetes van 800 euro voor vandalisme en het aanzetten tot haat op basis van huidskleur. De feiten dateren van 14 juni vorig jaar. Tijdens de nacht van zaterdag op zondag trekken vandalen een spoor van vernieling in de gemeenten Bilzen, Lanaken en Tongeren. Verschillende gevels, ramen, toegangsdeuren en bushokjes worden met graffiti beklad. Het gaat om racistische slogans en hakenkruisen die met verfspuitbussen werden aangebracht. De politiezones Tongeren-Herstappe, Lanaken-Maasmechelen en Bilzen-Hoeselt-Riemst starten onmiddellijk na de feiten elk afzonderlijk met een onderzoek. Bewakingscamera’s Na een grondige analyse van de bewakingscamera’s in de omgeving komt het parket uit bij een koppel twintigers uit Lanaken. De 28-jarige man verscheen vandaag voor de rechtbank in Tongeren. Hij verklaarde dat hij tijdens de bewuste nacht onder invloed van wiet, cocaïne en alcohol was. Hij besefte naar eigen zeggen niet goed wat hij deed. Volgens de man schreef hij de boodschappen en tekende zijn vriendin de symbolen. Zij kwam niet opdagen tijdens de behandeling van de zaak. De twee zouden ook geen contact meer hebben gehad sinds de feiten. 10 maanden cel en geldboete De procureur eist celstraffen van tien maanden en geldboetes van 800 euro. De gemeenten Bilzen en Lanaken stelden zich burgerlijke partij en vragen een schadevergoeding voor de opkuis. De raadsman van de twintiger uit Lanaken vraagt een werkstraf voor zijn cliënt. Het vonnis volgt op 16 maart. Herbekijk hier de reportage over de feiten uit het TVL-Nieuws van 14/06/2020: