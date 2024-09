Politie CARMA betrapt hardleerse bestuurder meermaals zonder geldig rijbewijs

De politie Limburg Regio Hoofdstad voert sinds een tweetal weken extra controles uit in de stationsomgeving van Hasselt. En dat loont ook volgens de politie. Vorige week konden zij nog twee winkeldieven en een dealer oppakken in de buurt van het station. Zaterdagavond hield de politie LRH nog een controleactie aan het Hasseltse station. Tijdens deze controle hielden de politieploegen een 20-jarige man staande met 25 gripzakjes cannabis op zak. De verdachte werd meegenomen naar het politiebureau en zal zich later moeten verantwoorden voor de rechtbank. Enkele dagen eerder controleerde de politie nog twee verdachten aan het station. De mannen van 40 en 22 jaar oud droegen verschillende broeken over mekaar. De kledingstukken bleken gestolen te zijn uit een winkel aan de Kuringersteenweg. In totaal ging het om een buit van meer dan 300 euro aan gestolen goederen. De verdachten zullen zich later moeten verantwoorden voor de rechtbank. 30-tal pv's “Deze feiten tonen aan dat we als politie extra alert moeten blijven voor de veiligheid in de stationsomgeving”, zegt korpschef Philip Pirard. “Dit is uiteraard altijd een prioriteit voor onze diensten, maar soms dringen extra acties zich op. De afgelopen twee weken werden al zo’n 60 personen gecontroleerd in de omgeving. Dit resulteerde in een dertigtal processen-verbaal. Het gaat dan vooral om het overtreden van het alcoholverbod, openbare dronkenschap en drugsfeiten.” Ook de komende weken zal er meer politie aanwezig zijn in de stationsomgeving. “Ons overlastteam houdt regelmatig controleacties, maar ook onze interventiedienst zal er vaker patrouilleren. Op die manier hopen we de overlast in de stationsbuurt opnieuw terug te dringen”, aldus Pirard.