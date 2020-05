Politie Carma legt twee tuinfeesten stil tijdens weekend

De politie Carma heeft zondagmiddag een 23-jarige man uit Hasselt gearresteerd in de Boenerstraat in Genk. De twintiger ontvluchtte een politiecontrole en botste na een korte achtervolging met zijn bromfiets tegen een politiecombi. De Hasselaar werd zondag door de politie opgemerkt tijdens een coronacontrole in Genk, omdat hij aan een hoge snelheid door de wijk Sledderlo reed. De politie maande de bestuurder aan om te stoppen, waarna hij op de vlucht sloeg. De politie Carma was omwille van de controleactie met meerdere voertuigen ter plaatse. Op het kruispunt van de Boenerstraat en de Wintergroenstraat botste de bromfietser in de flank van een anoniem dienstvoertuig. De bestuurder raakte daarbij gewond. De twintiger uit Hasselt werd geverbaliseerd voor een aantal verkeersovertredingen en voor een niet-essentiële verplaatsing. De bromfiets was bovendien niet verzekerd, niet ingeschreven en niet gekeurd. De jongeman had ook geen rijbewijs en legde een positieve speekseltest af. Hij werd tijdelijk bestuurlijk gearresteerd.