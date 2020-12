Politie CARMA mag tijdens feestdagen drones inzetten op openbaar domein

Een twintiger uit Zutendaal heeft voor de tweede keer in een half jaar tijd een fikse boete gekregen voor zijn getunede wagen. De politie CARMA oordeelde dat het voertuig een gevaar op de weg vormde; zo was er onder andere een lek in de brandstofleiding en waren de veren doorgeslepen. Ook werd de auto afgekeurd en bijgevolg tot het verkeer verboden. De politie haalde de bestuurder gisterenavond uit het verkeer op de Henry Fordlaan in Genk. De getunede wagen van de twintiger uit Zutendaal maakte een hels kabaal. Bij nazicht van de wagen kon de politie ernstige technische gebreken vaststellen. Zo was de auto zodanig verlaagd dat er door het schuren tegen de weg een lek ontstaan was in de brandstofleiding, waren de veren van de wagen doorgeslepen om de wagen maximaal te kunnen verlagen en de banden van het voertuig waren te smal en pasten ook niet op de velgen. De uitlaat van de auto was gemaakt met omheiningspalen die aan elkaar waren gelast. Door het ontbreken van een demper maakte de uitlaat een hels kabaal. Daarnaast ontbrak nog een ruitenwisser en waren er verboden knipperlichten aanwezig in de voorbumper. Omdat de auto een groot gevaar vormde voor de verkeersveiligheid en overdreven lawaai veroorzaakte, werd de bestuurder door de politie begeleid naar de autokeuring. De auto werd afgekeurd en verboden tot het verkeer. Het is de tweede keer in zes maanden tijd dat de politie een pv opstelde voor deze bestuurder en voor dezelfde wagen.