Politie Carma stelt al 230 PV’s op voor overtreden coronamaatregelen

De Watergroep kreeg van enkele klanten de melding dat er momenteel valse facturen de ronde doen. Kreeg je een e-mail van afzender 'Watergroep' in je mailbox met als onderwerp 'Eind jaarafrekening' of 'De jaarrekening'? Wis deze dan direct. Deze e-mail is een typisch geval van 'phishing', die je kan herkennen aan een persoonlijk e-mailadres, een buitenlands bankrekeningnummer, een foutief berekende waterfactuur, ... . Zo herken je de e-mails van De Watergroep: • Afzender: steeds een e-mailadres met @dewatergroep.be • Rekeningnummer: controleer of het rekeningnummer gelijk is aan het rekeningnummer van je laatst betaalde waterfactuur. (Bij deze valse facturen is er sprake van een Duits bankrekeningnummer). • Facturen van De Watergroep komen terecht in je persoonlijke online klantenzone. Daar kan je al je waterfacturen raadplegen.