Politie CARMA zoekt eigenaars van vermoedelijk gestolen fietsen

Afgelopen week trof Politie CARMA een groot aantal fietsen aan tijdens huiszoekingen in Genk. De fietsen zijn vermoedelijk gestolen en de politie is nu op zoek naar eventuele eigenaars.



In het kader van een lopend onderzoek naar diefstal voerde Politie CARMA afgelopen week huiszoekingen uit op de Onderwijslaan en op de Jan Mathijs Winterslaan in Genk. Op deze plaatsen vond de politie een 40-tal fietsen, voornamelijk klassieke racefietsen. Twee Genkenaren werden ter plaatse gearresteerd. Beide mannen zullen zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden.

Politie CARMA voert momenteel onderzoek naar de herkomst van de fietsen. Op de website van de politie zijn foto’s van de fietsen gepubliceerd. Wie zijn fiets herkent, kan contact opnemen via PZ.CARMA@police.belgium.eu. De eigenaar zal een bewijs van eigendom moeten voorleggen zoals een aankoopbewijs, foto’s die wijzen op eigendom of het meedelen van unieke kenmerken. Reageren is mogelijk tot 31/12/2020.