Politie HANO zoekt getuigen van gewelddadige diefstal in Overpelt

De ouders van Ivana, die voor hun eigen veiligheid gevlucht zijn uit Maleisië, schakelen een wereldberoemde privédetective in. Marc Williams Thomas is een Brits onderzoeksjournalist en voormalig politieofficier. Hij moet achterhalen wat er met Ivana gebeurd is. Want ook elf dagen nadat het fotomodel uit Peer naakt van een balkon viel in Kuala Lumpur zijn er meer vragen dan antwoorden.