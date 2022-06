Politie arresteert het Hasseltse 'danserke'

De zestiger die maandagavond betrokken was bij de schietpartij in Beringen is vandaag aangehouden door de onderzoeksrechter. De man wordt verdacht van poging tot moord. Vrijdag verschijnt hij opnieuw voor de raadkamer in Hasselt. De feiten vonden plaats aan de Laarbemdeweg in Beverlo, voor het advocatenkantoor van de dochter van de verdachte. De zestiger loste daar meerdere geweerschoten op zijn schoonzoon. Die liep daarbij een schotwonde in het been op en twee in de rug, maar raakte niet levensbedreigend gewond. De onderzoeksrechter liet de schoonvader aanhouden op verdenking van poging tot moord, inbreuken op de wapenwetgeving en opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Ook de schoonzoon werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter, maar werd terug vrijgelaten onder voorwaarden.Bekijk hier de reportage uit het TVL Nieuws van 14/06/22: