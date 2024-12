Politie LaMa en burgemeesters slaken noodkreet: werking voor lokale politiekorpsen is onhoudbaar

De politie heeft een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij het tot ontploffing brengen van een voertuig in Lanaken op 26 april dit jaar. Op vrijdagavond 26 april reden twee personen rond elf uur op een bromfiets door de Hugo Verrieststraat. Ze stopten en sloegen de ruit in van een geparkeerde auto. Ze gooiden een explosief in de wagen. De eigenaar hoorde de knal en probeerde het voertuig nog met een brandblusser te redden. Na doorgedreven onderzoek vond begin december een huiszoeking plaats, waarbij een 19-jarige man uit Lanaken is opgepakt. Hij werd opgesloten in de gevangenis. Zijn aanhouding is nu ook met een maand verlengd.