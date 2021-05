Politie legt lockdownfeestje stil in Koersel

Federaal procureur Frédéric Van Leeuw heeft zich gisterenavond in de nieuwsuitzendingen van VRT en VTM rechtstreeks tot Jürgen Conings gericht. Hij vroeg de militair om contact op te nemen met iemand die hij vertrouwt. De zoektocht naar Jürgen Conings, de beroepsmilitair die al sinds dinsdag gezocht wordt, heeft voorlopig nog niet veel opgeleverd. De federaal procureur richtte zich gisterenavond persoonlijk tot Conings in de hoop dat de voortvluchtige man de boodschap zal zien of horen. “De laatste dagen zijn we allemaal heel hard bezig met de zoektocht naar Jürgen Conings. Er werd een grote zoekactie opgestart. Daarbij werd veel politie, veiligheidsdiensten en leger ingezet. En dit om de veiligheid van eenieder en ook die van Jürgen Conings te garanderen”, zei Van Leeuw. “Er was veel mankracht nodig om zo snel mogelijk een dergelijk uitgestrekt gebied te doorzoeken. Tot nu toe zijn er geen slachtoffers gevallen en er werd geen geweld gebruikt. En dat is een zeer goede zaak. Wij roepen de bevolking op om sereen te blijven, om dit samen tot een goed einde te brengen. Aan Jürgen Conings vragen wij om contact op te nemen met iemand die hij vertrouwt”, aldus de procureur.