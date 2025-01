Politie Limburg Regio Hoofdstad waarschuwt voor malafide herstellingsdiensten

Slachtoffers kunnen in een app zien wanneer een dader met een enkelband in hun buurt komt. Het systeem wordt uitgetest, zegt Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir. Het gaat om een proefproject voor criminelen die een contact- of plaatsverbod hebben. Als de dader toch in de buurt komt, dan kunnen dader én slachtoffer gewaarschuwd worden en kan er sneller opgetreden worden. Dat strengere toezicht garandeert de slachtoffers meer gemoedsrust, zegt Zuhal Demir en helpt de politie om sneller in te grijpen wanneer nodig.