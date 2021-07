Politie LRH arresteert dealer in Hasseltse stationsbuurt

Zaterdagvoormiddag werd in Alken en Borgloon een gecoördineerde controleactie uitgevoerd op drie handcarwashes. Daarbij werden meerdere inbreuken op de sociale wetgeving vastgesteld, waaronder de tewerkstelling van illegale werknemers. Met de zogenaamde flexacties wil de politie en het gemeentebestuur georganiseerde criminaliteit aan banden leggen. Zaterdagvoormiddag werd een controle uitgevoerd op drie handcarwashes. De controle kwam er na signalen over illegale tewerkstelling. “Als gemeentebestuur willen we dat de arbeiders in veilige en kwaliteitsvolle omstandigheden kunnen werken” legt burgemeester van Alken Marc Penxten uit. “Reden waarom we de toestand ter plaatse zijn gaan bekijken. Het is onze taak erop toe te zien dat alle normen en voorschriften inzake arbeidsvoorwaarden en ruimtelijke ordening worden nageleefd – in het bijzonder in deze coronatijden.” Inbreuken op sociale wetgeving Er werden processen-verbaal opgesteld voor inbreuken op de sociale wetgeving. Zo gebeurden er vaststellingen van tewerkstelling van illegaal verblijvende werknemers, zwartwerk en inbreuken op de deeltijdse tewerkstelling. De verblijfomstandigheden van de werknemers lieten te wensen over. De bevoegde inspectiediensten zullen op de hoogte worden gebracht. De lokale politie heeft daarenboven op de drie adressen inbreuken vastgesteld inzake de coronareglementering. In totaal werden drie illegaal tewerkgestelde medewerkers bestuurlijk aangehouden en overgebracht naar de cel. De Dienst Vreemdelingenzaken volgt de drie dossiers verder op. Parket Limburg De bestuurlijke controles hebben in het algemeen tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als uitbuiting, mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies en drugshandel zich in het lokale weefsel kunnen nestelen. Het interdisciplinair controleteam bestond uit de Arbeidsinspectie (Toezicht op Sociale Wetten), de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA), het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ) en Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van FOD Binnenlandse Zaken. Ploegen van de lokale politie Kanton Borgloon begeleidden de controle. De opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket Limburg en het arbeidsauditoraat Antwerpen – afdelingen Hasselt en Tongeren.